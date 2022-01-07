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Происшествия7 января 2022 17:18

Из-за подозрительной бесхозной сумки из автобуса в Твери высадили пассажиров

Подозрительный предмет проверили полицейские
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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ЧП произошло днём 7 января.

ЧП произошло днём 7 января.

Фото: Виктория ТУШКОВА

7 января, днём, в Твери произошло ЧП - в автобусе № 55 была обнаружена подозрительная сумка. На место вызвали полицейских. Однако оказалось, что сумку просто забыл один из пассажиров.

- Водитель согласно инструкции высадил пассажиров и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Забытую вещь проверили и забрали сотрудники полиции. В сумке находилась одежда, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Транспорта Верхневолжья". - Автобус после инцидента продолжил движение.