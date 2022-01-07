Видео: Рысь Луна забавляется с мячиком в реабилитационном центре диких животных в Тверской области

Луна - футболист. Или баскетболист? Фото: стоп-кадр с видео Реабилитационного центра диких животных «Ромашка»

Рысь Луна, одна из питомиц реабилитационного центра диких животных "Ромашка" (что в Зубцовском районе Тверской области), решила не терять даром времени на зимних каникулах. Большая упитанная кошка надумала стать... футболистом!

Рысь, даром что грозное и серьёзное животное, играет с мячиком как большой котёнок. На глазах у собак, которые, кажется, здорово Луне завидуют. Приличных размеров мяч (похожий на баскетбольный), Луна гоняет и подкидывает, словно клубок ниток. Организаторы центра Яна и Алексей Мурашовы решили поделиться видеозаписью забавных рысиных игр на страничке "Ромашки" в соцсети. Смотрите сами!