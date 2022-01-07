Красочная Рождественская ёлка прошла в Тверской епархиальной православной школе

Дети поставили рождественскую сказку «Двенадцать месяцев». Фото: ПТО

7 января, в Рождество, в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского состоялась традиционная ёлка. К празднику дети поставили спектакль - рождественскую сказку «Двенадцать месяцев». Спектакль получился красочным - с декорациями и тонко исполненными костюмами. Зрителей снабдили программками.

Зрителям раздали программки. Фото: ПТО

Посмотреть спектакль и поздравить воспитанников школы с праздником пришли губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Премьера этой сказки состоялась в 1945 году. С тех пор она стала одной из самых любимых. Важно, что и сказка, и праздник Рождества Христова всех нас учат доброте, труду, взаимовыручке, уважению к близким. Сегодня ваша православная школа представила замечательную постановку по сказке», - сказал глава региона и предложил юным актёрам представить их спектакль показать спектакль в тверском драмтеатре и ТЮЗе.

Зрители приняли постановку овациями. Фото: ПТО

Митрополит поделился тем, что «Двенадцать месяцев» - с детства его самая любимая сказка. И отметил: «То, как её сыграли ребята, по-особому раскрыло пространство смыслов, которые были заложены в произведении».

Костюмы были продуманными до мелочей. Фото: ПТО

Тверская епархиальная православная школа была открыта в 1994 году. Сегодня в школе учатся более 200 детей. Они изучают общеобразовательные дисциплины, а также предметы, посвящённые историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви. В школе имеется библиотека, есть спортивный и актовый залы, кабинет здоровья, работают кружки и спортивные секции. А ещё уже 10 лет юные актёры могут заниматься в школьной театральной студии «Теремок».

Ученики Тверской епархиальной православной школы являются призёрами олимпиад, а преподаватели – соискателями премии «За нравственный подвиг учителя» по Центральному федеральному округу в области духовно-нравственного воспитания молодёжи.

«У нас учатся дети из самых разных районов области, – рассказал директор школы, протоиерей Леонид Водолазский. – Многие выпускники нашей школы уже состоялись как учёные и священники, военные, врачи и, конечно, как родители – мамы и папы».

Поздравляя ребят с праздником Рождества, Игорь Руденя отметил, что школа наверняка даст своим выпускникам хорошую путёвку в жизнь.