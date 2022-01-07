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Общество7 января 2022 11:16

В последние дни каникул на дорогах Тверской области прогнозируется сильная гололедица

После оттепели подморозило и дороги стали скользкими надолго
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Будьте осторожны!

Будьте осторожны!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери и по области после недолгой оттепели подморозило: рождественской ночью было -12, в течение дня 7 января синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют до 9 градусов мороза.

В субботу и воскресенье - последние дни новогодних каникул - погода существенно не изменится. Днём ожидается около -7 градусов, ночами в Твери -8...-11, по области температура может опускаться до -14. На дорогах образовалась сильная гололедица. Гидрометцентр России предупреждает, что опасная дорожная обстановка может сохраниться до вечера понедельника, 10 января.