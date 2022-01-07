За пять праздничных дней сотрудники ГИБДД поймали на дорогах Тверской области 46 пьяных водителей

Выпил - не садись за руль! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В праздничные дни сотрудники ГИБДД проводят на дорогах Твери и региона "контроль трезвости". За пять дней ими были остановлены 46 нетрезвых водителей. Четырнадцать из них дорожные полицейские поймали в период с 31 декабря по 02 января, и ещё 32 любителя выпить за рулём попались гаишникам с 3 по 4 января.

"В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы" - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тверской области.

Госавтоинспекторы призывают своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Запоминайте марку, номер и направление движения авто и звоните по телефону полиции: 02, 102 или 112.