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Общество7 января 2022 10:25

За пять праздничных дней сотрудники ГИБДД поймали на дорогах Тверской области 46 пьяных водителей

В новогодние каникулы в Твери и области ведётся контроль трезвости
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Выпил - не садись за руль!

Выпил - не садись за руль!

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В праздничные дни сотрудники ГИБДД проводят на дорогах Твери и региона "контроль трезвости". За пять дней ими были остановлены 46 нетрезвых водителей. Четырнадцать из них дорожные полицейские поймали в период с 31 декабря по 02 января, и ещё 32 любителя выпить за рулём попались гаишникам с 3 по 4 января.

"В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы" - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тверской области.

Госавтоинспекторы призывают своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Запоминайте марку, номер и направление движения авто и звоните по телефону полиции: 02, 102 или 112.