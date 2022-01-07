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Здоровье7 января 2022 9:12

Ещё 188 человек заболели коронавирусом в Тверской области на 7 января 2022 года

Число заболевших коронавирусом в Тверской области перевалило за сто тысяч человек
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Выздоровели от ковида с начала пандемии 89 996 человек.

Выздоровели от ковида с начала пандемии 89 996 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации регионального оперативного штаба в Тверской области на утро 7 января подтверждено ещё 188 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии перевалило за сто тысяч и составило 100 036 человек.

Выздоровели от ковида с начала пандемии 89 996 человек (+ 211 за сутки). На карантине остаются 7649 заболевших, (-32 за сутки). Умер 2391 человек (+9).

По данным федерального регистра вакцинировано в Тверской области 604 940 человек, в том числе за последние сутки - 539 человек. Прививку можно сделать в одном из вакцинальных пунктов. Запись ведётся по телефону 122.

Продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. С начала пандемии число лабораторных исследований достигло 1 453 732, в том числе за последние сутки - 4689.

Все последние новости о коронавирусе в Тверской области читайте здесь.