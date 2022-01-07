Губернатор Игорь Руденя посетил рождественский праздник в Вознесенском Оршином монастыре под Тверью

Глава региона побывал на празднике в монастыре. Фото: ПТО

7 января в Вознесенском Оршином монастыре, что в 18 километрах от Твери, состоялся праздник в честь Рождества Христова. Концерт к этому событию подготовили воспитанницы православного детского социально-реабилитационного центра «Родник».

На концерте побывал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Напомним, встретил Рождество глава региона вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери, праздничное богослужение там провёл митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Детский центр «Родник» был создан в 2009 году. В настоящее время там воспитываются 23 девочки. В центре они получают полное среднее образование, изучают основы православной веры, церковнославянский язык и историю церкви, обучаются игре на фортепиано, хоровому пению, рисованию, живописи, рукоделию.