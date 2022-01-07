В Твери пройдет Рождественский турнир по быстрым шахматам

Соревноваться юные шахматисты будут в шахматно-шашечном центре «Блиц». Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 и 9 января в Твери состоится Рождественский турнир по шахматам. Соревноваться шахматисты будут в шахматно-шашечном центре «Блиц» спортшколы «Лидер», что на улице Достоевского, 10а.

Планируется турнир по быстрым шахматам (это разновидность игры в шахматы с ограничением времени на обдумывание - каждому игроку на всю партию даётся не более часа).

Турнир пройдёт в следующих возрастных группах:

- мальчики и девочки до 13 лет (2010 – 2011 годов рождения);

- юноши и девушки до 15 лет (2008 – 2009 годов рождения);

- юноши и девушки до 17 лет (2006 – 2007 годов рождения).

Организаторы сообщают, что заявки на турнир подаются в день соревнований главному судье Александру Федоненко. Контактный телефон: 8 (4822) 32-11-17, информацию о соревнованиях также можно узнать в группе в соцсети.