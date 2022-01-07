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Происшествия7 января 2022 7:25

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в пожаре в Максатихе Тверской области

Пожар в деревянном доме произошёл рождественской ночью
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Горела одна из квартир трёхквартирного жилого дома. Фото: СУ СК по Тверской области.

Горела одна из квартир трёхквартирного жилого дома. Фото: СУ СК по Тверской области.

Следователи Бежецкого межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства гибели двух человек в пожаре, произошедшем рождественской ночью в посёлке Максатиха. Напомним, в ночь на 7 января на улице Смирнова загорелась одна из квартир одноэтажного трёхквартирного деревянного жилого дома. Погибли двое - женщина 1961 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

"На месте продолжает работать следователь следственного отдела Следственного комитета, который проводит осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев случившегося", - сообщает пресс-служба СКР по Тверской области.

Для выяснения точных причин трагедии в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.