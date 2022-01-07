Два человека погибли Рождественской ночью в пожаре в Максатихе Тверской области

Тела погибших были обнаружены при тушении. Фото: Андрей Иванов.

В ночь на 7 января в посёлке Максатиха в пожаре погибли два человека. Загорелась одна из квартир одноэтажного трёхквартирного деревянного жилого дома на улице Смирнова. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 23:36.

На место ЧП направились отделения пожарно-спасательной части № 39 и оперативная группа Максатихинского пожарно-спасательного гарнизона - всего 27 человек и 10 единиц техники. В 0:30 была объявлена локализация пожара. В 0:40 огнеборцы ликвидировали открытое горение. В 0:53 была объявлена полная ликвидация.

- Из двух квартир дома вышли люди, они не пострадали. При тушении были обнаружены двое погибших. Их личности и причина пожара устанавливаются, - сообщили "КП"-Тверь" в Главном управлении МЧС по Тверской области.

По информации СКР по Тверской области, погибшие - женщина 1961 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём и соблюдать требования пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения (101, 112). Единый телефон доверия регионального главка МЧС – 8 (4822) 39-99-99.