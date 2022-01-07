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Происшествия7 января 2022 5:38

Внедорожник вылетел в кювет под Тверью, пострадали две девушки

Две 20-летние девушки получили травмы в вылетевшем в кювет "Volkswagen Tiguan"
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Фото: УГИБДД по Тверской области

Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 6 января внедорожник "Volkswagen Tiguan" вылетел в кювет на 14-м километре дороги Тверь - Рождествено -1 Мая - Ильинское в Калининском районе.

Машина съехала с дороги по ходу движения. Что стало причиной ДТП, в Госавтоинспекции не уточняют. Известно, что за рулём авто была девушка 2001 года рождения без признаков алкогольного опьянения. Она пострадала, медики диагностировали возможное сотрясение мозга. Вторая пострадавшая - пассажирка, также 2001 года рождения. У неё сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.