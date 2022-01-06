Митрополит Амвросий проводит Рождественское богослужение в Воскресенском соборе Твери

В храмах Твери и региона идут службы в честь Рождества Христова. Это вид сверху в Воскресенском соборе Твери. Фото: ПТО

В православных храмах региона в 23:00 начались праздничные богослужения в честь встречи Рождества Христова. Службу в главном храме Твери - Воскресенском кафедральном соборе - ведет митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Там же Рождество вместе с прихожанами встречает губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В прошлом году глава региона также встречал Рождество в Воскресенском соборе в Твери. А в 2020-м – в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая во Ржеве.

- Рождество дарит нам свет православной веры, отзывается в наших сердцах радостью и надеждой, обращает к вечным ценностям, ставшим нравственной опорой в формировании великой культуры и духовности нашего народа, развитии России, - отметил Игорь Руденя в поздравлении жителям региона с Рождеством Христовым в этот раз.

Видеоролик с поздравлением с Рождеством от митрополита Амвросия можно посмотреть здесь.

Митрополит Амвросий ведет богослужение. Фото: ПТО

Областное правительство напомнило, что на протяжении многих веков тверская земля хранит традиции православной веры. С Верхневолжьем связаны имена многих святых, на территории региона находятся древние храмы и монастыри, где хранятся частицы святых мощей и почитаемые иконы.

Воскресенский кафедральный собор был возведен в 1913 году к 300-летию дома Романовых, освящен в 1916-м.

В 1936 году при советской власти храм был закрыт. Возвращен Тверской епархии Русской Православной Церкви и стал кафедральным собором в 1988-м.