В Тверской области мужчина со шрамами уехал на электричке на рыбалку и пропал

Александр Николаев. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Тверской поисково-спасательный Отряд "Сова" объявил о пропаже жителя Лихославльского района Александра Викторовича Николаева 1979 года рождения. 2 января он ранним утром ушел из дома в поселке Калашниково на рыбалку и с тех пор не вернулся.

Предположительно, в 5:06 Александр сел в электричку Тверь-Бологое на станции Калашниково. Его приметы: средний рост и телосложение, светло-зеленные глаза, короткие темные с проседью волосы.

Особые приметы: шрамы на губах и животе, а также татуировке на теле.

Был одет в камуфляжный костюм, рыбацкие сапоги выше колен, черную вязанную шапку. С собой имел рюкзак с палаткой, рыболовные снасти, бур зеленого цвета, китайский смартфон.

Если у кого-нибудь есть сведения, информация о пропавшем, просьба позвонить по телефону: 8(980)624-65-97