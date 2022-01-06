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Общество6 января 2022 15:31

Стало известно, когда и где в Твери состоится прощание с культурологом и поэтом Ефимом Беренштейном

Он умер на 65 году жизни
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Ефим Павлович Беренштейн. Фото: Фото: tverlib.ru

Ефим Павлович Беренштейн. Фото: Фото: tverlib.ru

Прощание с неординарным человеком, поэтом, переводчиком, филологом и культурологом Ефимом Беренштейном состоится 8 января в 12.00 в Калининской ЦРБ (пос. Химинситута, 59).

Ефим Павлович умер 4 января на 65 году жизни.

Его любят и уважают очень многие люди. Его лекции, да просто разговоры с ним не забыть интересующимся культурой и мировой литературой студентам Тверского госуниверситета, где он преподавал долгие годы. Не забыть посетителям библиотеки имени Горького, где он так часто выступал. Да много, где еще не забудут...

Он был поистине человеком Знания и Творчества.

"КП"-Тверь" скорбит. Мы выражаем соболезнования родным и близким Ефима Павловича.

По нашим сведениям, Ефим Павлович Беренштейн будет похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.

не только в твери