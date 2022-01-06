Закрутился винт: В Тверской области завели вертолет Ми-6, который простоял свыше 31 года

Этого старика Ми-6 еще рано списывать со счетов. Фото: VK/Музей Вертолётов/скриншот видео

В октябре прошлого года "КП"-Тверь" писала о том, что в Торжке создается частный музей вертолетов. Там есть весьма интересные и даже снимавшиеся в кино "экспонаты"... А в начале нового года организатор музея винтокрылых машин, местный предприниматель и политик Алексей Черепнов поделился радостной новостью.

Он выложил пост в соцсети с видео-роликом о том, что его команда единомышленников практически собрала до действующего состояния легендарный вертолет Ми-6 1962 года выпуска. Особенность этого достижения в том. что данный борт простоял без работы более 31 года на одном из аэродромов в Подмосковье. Из него хотели сделать памятник, а потом и вовсе решили списать в металлолом... Но...

- Этот вертолёт нам достался по инициативе Надежды Михайловны Миль - дочери главного создателя семейства вертолетов “Ми” - Михаила Леонтьевича Миль, - поделился подробностями спасения винтокрылой машины Алексей Черепнов, сам в бывшем вертолетчик.

Он отметил, что всего лишь за шесть месяцев ему с командой удалось не только перевезти 33-метровый вертолет в Торжок, разобрав и заново собрав его, но и запустить один из двигателей в режиме "малого газа". Кстати, как рассказывал с "КП"-Тверь" Алексей Черепнов, Ми-6 попал в Торжок не без приключений - винтокрылую машину на въезде арестовали и некоторое время держали у себя на стоянке сотрудники ГИБДД. Но все-таки вернули.

О том, как машина после трех десятилетий простоя заработала, как закрутились его винты. сняли видеоролик. Это еще один веский шаг к созданию интерактивного музея.

- Это видео мы дарим Надежде Михайловне, пусть новый год начинается с хороших новостей! В России снова можно услышать рокот работающего вертолета Ми-6 и только в Торжке, - восхищенно прокомментировал Алексей.

В 2022 году, он с командой планирует полностью восстановить фюзеляж вертолета, нанести на него современное полиуретановое покрытие, которое защитит машину от порчи на многие годы.