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Общество6 января 2022 12:36

В Тверской области соорудили рыбную елку

Фото необычной новогодней красавицы выложили в сеть
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Елку можно и из рыб сложить. Главное, чтобы клевало. Фото: VK/Подслушано Торопец

Елку можно и из рыб сложить. Главное, чтобы клевало. Фото: VK/Подслушано Торопец

В паблике "Подслушано Торопец" появилось фото необычной "елки" из богатого улова. У одного из местных рыбаков в новогодние дни выдался обалденный клев.

Основную часть "елки" составили разного размера щуки. Также там есть плотва и окуни. Возможно, кто-то еще из рыб.

В общем граждане по-разному создают себе новогоднее настроение. В том числе и таким, рыбным способом.

Необычная новогодняя композиция. Фото: VK/Подслушано Торопец

Необычная новогодняя композиция. Фото: VK/Подслушано Торопец