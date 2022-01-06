В Тверской области соорудили рыбную елку

Елку можно и из рыб сложить. Главное, чтобы клевало. Фото: VK/Подслушано Торопец

В паблике "Подслушано Торопец" появилось фото необычной "елки" из богатого улова. У одного из местных рыбаков в новогодние дни выдался обалденный клев.

Основную часть "елки" составили разного размера щуки. Также там есть плотва и окуни. Возможно, кто-то еще из рыб.

В общем граждане по-разному создают себе новогоднее настроение. В том числе и таким, рыбным способом.