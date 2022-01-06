На онлайн-экскурсии из серии "Ключи Твери" рассказали о доме Мартина в Затверечье

Дом Мартина венчает фигурка петуха. Фото: VK/Город Тверь/скриншот видео

Администрация областной столицы опубликовала в своем паблике в соцсети новый ролик рубрики «Ключи Твери». В нем сотрудник Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького, экскурсовод Людмила Соколова продолжила прогулку по Затверечью и вкратце поведала об истории расположенного на берегу Волги - дома Мартина.

Это украшающий Затверечье удивительный памятник русского модерна. Деревянный старинный дом венчает фигурка петуха на небольшом шпиле.

Людмила Соколова заодно перед святками рассказывает о свойственных им приметах.

Если кто не в курсе, святки - это праздничный период с 8 по 17 января, от Рождества до Крещенского сочельника, или, как говорилось в народе, «от звезды до воды».

Напомним, другие выпуски о различных интересных местах столицы Верхневолжья из серии «Ключи Твери» можно посмотреть на сайте городской администрации.