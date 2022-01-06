За сутки в Тверской области коронавирусом заразились 192 человека

Берегите себя, коронавирус продолжает собирать свою жатву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые данные по коронавирусной инфекции на 6 января 2022 года, обнародовал оперативный штаб региона.

За минувшие сутки в Тверской области выявлено 192 новых случая заболевания коронавирусом. 71 - в Твери.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 99 848 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели с начала пандемии в Верхневолжье 89 785 заразившихся, за последние сутки – 324 гражданина.

На сегодняшний день всего в регионе умерли от коронавируса 2382 человека. За последние сутки новых смертей не зафиксировано.

На карантине сейчас в больнице или дома находится 7681 инфицированный. Это на 132 человека меньше, чем сутками ранее.