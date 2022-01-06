В Твери пройдёт «Снежный бал»

"Снежный бал" начали проводить в Твери в 2018-м. Фото: ДК "Пролетарка" Твери

7 января в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» вновь закружатся пары на «Снежном балу». В этом году костюмированное мероприятие проводится уже в пятый раз.

Ожидается, что на бал прибудут представители клубных студий бальных танцев из Москвы, Твери, Лихославля, Конаково, Торжка, Ржева, Клина Московской области.

«Снежный бал» по традиции откроется карнавальным шествием. Также в программе танцы и игры, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурс на лучший новогодний костюм, призы, подарки, новогодняя фотозона и мастер-класс «Вальс цветов».

Присоединяйтесь, но помните, что на балу действует дресс-код. Необходимы бальные маскарадные костюмы, соответствующая обувь и перчатки.

Начало - в 15:00.

Справки по телефону: 30-10-30.