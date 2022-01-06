Зима в Твери: как обезопасить себя от травм во время катаний на тюбингах

Будьте осторожны - тюбинги способны развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси. Фото: Алексей ФОКИН

Катания на тюбингах или, как их еще называют, "ватрушках" - очень популярная зимняя забава. Однако она таит в себе опасность травмирования, если не соблюдать ряд правил безопасности.

Так, в паблике "Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)" появилось сообщение о том, что в парке активного отдыха недалеко от столицы Верхневолжья на горке для катания на тюбингах пострадал человек. Сообщается, что один мужчина, слетая с горы на "ватружке", на большой скорости врезался в другого. В итоге, как пишут в паблике, сбитый мужчина получил довольно серьезные травмы и довольно долго ждал помощи...

Мы уже писали о мерах предосторожности при катании на тюбингах, но не лишне будет еще раз напомнить.

Правила безопасности

1. Кататься на санках ватрушках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

2. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Последние могут серьезно повредить ватрушку проколов или разрезав ее. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню.

3. Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.

4. Санки ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

5. Кататься на санках ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на ватрушке стоя или прыгая как на батуте.

6. Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.

7. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

8. Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то внося её в теплое помещение или в салон автомобиля, рекомендуется выпустить часть воздуха из камеры. Если ватрушка была сильно надута холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться и камера может лопнуть.