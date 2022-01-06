В Твери появился еще один стрит-арт рисунок, но не снаружи а внутри дома

Вот такой арт-объект появился в одном из домов города. Фото: VK/Катерина Крутилова

Уже довольно известная в Твери уличная художница Катерина Крутилова aka Kate HB выложила у себя на странице в соцсети свое новое творение стрит-арта.

Она изобразила на стене внутри одной из многоэтажек города кота, который тянется лапой к пряничному человечку. Что характерно, на человечке-прянике - красная вязанная шапка. Это фирменный знак Катерины.

В какой именно многоэтажке она это нарисовала, Kate HB не сообщила.

Однако, в своем инстаграме она все таки оставила некую запись-комментарий к произведению.

А еще перед Новым годом художница напомнила о своем давнем уличном рисунке тигра (также в красной шапке). Что сказать - в тему.