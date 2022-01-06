Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 8:00

В Твери появился еще один стрит-арт рисунок, но не снаружи а внутри дома

Один из подъездов многоэтажки украсило изображение кота и пряничного человечка
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вот такой арт-объект появился в одном из домов города. Фото: VK/Катерина Крутилова

Вот такой арт-объект появился в одном из домов города. Фото: VK/Катерина Крутилова

Уже довольно известная в Твери уличная художница Катерина Крутилова aka Kate HB выложила у себя на странице в соцсети свое новое творение стрит-арта.

Она изобразила на стене внутри одной из многоэтажек города кота, который тянется лапой к пряничному человечку. Что характерно, на человечке-прянике - красная вязанная шапка. Это фирменный знак Катерины.

В какой именно многоэтажке она это нарисовала, Kate HB не сообщила.

Однако, в своем инстаграме она все таки оставила некую запись-комментарий к произведению.

А еще перед Новым годом художница напомнила о своем давнем уличном рисунке тигра (также в красной шапке). Что сказать - в тему.

А это тигр, нарисованный художницей в 2020-м. Фото: VK/Катерина Крутилова

А это тигр, нарисованный художницей в 2020-м. Фото: VK/Катерина Крутилова