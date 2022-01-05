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Общество5 января 2022 13:30

100 дворников и 40 спецмашин очищают Тверь от снега

МУП ЖЭК сообщает оперативную обстановку
Олег ХАДАЕВ
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МУП "ЖЭК" убирает улицы Твери. Фото: Администрация Твери.

МУП "ЖЭК" убирает улицы Твери. Фото: Администрация Твери.

Муниципальное предприятие «ЖЭК» - предприятие, отвечающее за чистоту муниципальных территорий в Твери, сообщило горожанам о своей работе на фоне приближающегося циклона «Аннет».

Организация информирует, что каждую ночь на уборке и вывозе снега с улиц работает до 40 единиц спецтехники – комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторные щётки, пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы.

Днём обрабатывается реагентами проезжая часть улиц, а тротуары расчищают тракторные щётки.

Ещё на улицах работает более 100 дворников.