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Происшествия5 января 2022 11:16

За сутки на территории Тверской области остановлены 32 пьяных водителя

ГИБДД продолжает «Контроль трезвости»
Олег ХАДАЕВ
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ГИБДД проводит "Контроль трезвости". Фото: УГИБДД Тверской области.

ГИБДД проводит "Контроль трезвости". Фото: УГИБДД Тверской области.

В Тверской области в праздничные дни проводится плановое мероприятие «Контроль трезвости»

Только с 3 по 4 января нового года сотрудниками ГИБДД выявлено 32 водителя с признаками опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Помните, большинство ДТП совершаются в состоянии опьянения.