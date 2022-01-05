За сутки на территории Тверской области остановлены 32 пьяных водителя

ГИБДД проводит "Контроль трезвости". Фото: УГИБДД Тверской области.

В Тверской области в праздничные дни проводится плановое мероприятие «Контроль трезвости»

Только с 3 по 4 января нового года сотрудниками ГИБДД выявлено 32 водителя с признаками опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Помните, большинство ДТП совершаются в состоянии опьянения.