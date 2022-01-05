Циклон «Аннет» заденет Тверскую область краем

Снег всё-таки припорошит Тверскую область.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Циклон «Аннет», который накрыл Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Липецкую Области и Москву, заденет Тверскую область краем.
Но расслабляться не стоит, потому что и снег, и порывистый ветер всё-таки пройдутся по территории Верхневолжья.
К 15 часам в Твери и районах восточнее областного центра ожидается усиление снегопада. К 21 часу метеорологи прогнозируют снижение интенсивности осадков.
Поэтому всем, особенно автомобилистам, стоит быть предельно внимательными.