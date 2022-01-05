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Общество5 января 2022 10:44

Циклон «Аннет» заденет Тверскую область краем

Но расслабляться не стоит
Олег ХАДАЕВ
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Снег всё-таки припорошит Тверскую область.

Снег всё-таки припорошит Тверскую область.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Циклон «Аннет», который накрыл Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Липецкую Области и Москву, заденет Тверскую область краем.

Но расслабляться не стоит, потому что и снег, и порывистый ветер всё-таки пройдутся по территории Верхневолжья.

К 15 часам в Твери и районах восточнее областного центра ожидается усиление снегопада. К 21 часу метеорологи прогнозируют снижение интенсивности осадков.

Поэтому всем, особенно автомобилистам, стоит быть предельно внимательными.