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Звезды5 января 2022 10:20

«Ставку Сталина» под Ржевом посетили 28 000 человек

Ржевский филиал Музея Победы озвучил итоговые цифры ушедшего года
Олег ХАДАЕВ
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Ржевский филиал Музея Победы "Ставка Сталина".

Ржевский филиал Музея Победы "Ставка Сталина".

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

«Ставку Сталина» под Ржевом, что в селе Хорошево, в 2021 года посетили свыше 28 000 человек.

«В 2019 году мы приняли более 6 000 посетителей, в 2020-м, несмотря на пандемию, - свыше 17 000. В 2021 году уже более 28 000 гостей побывали в «Ставке Сталина», – сказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

В 2021 году свыше 28 тысяч человек посетили Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» в Тверской области. Музей становится все более популярным у жителей и гостей региона.

Стало больше и экскурсий. За год их число выросло с 390 до 723.