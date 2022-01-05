В Фировском районе Тверской области открыли современный кинозал

Кинозал в посёлке Великооктябрьский. Фото: ПТО

5 января стало известно об открытии современного кинозала во Дворце культуры посёлка Великооктябрьский Фировского района Тверской области.

Случилось это благодаря гранту Фонда кино и Министерства культуры РФ в размере 5 миллионов рублей. На эти деньги куплены кресла в зрительный зал и цифровое оборудование.

Теперь все 1800 жителей посёлка смогут смотреть кино в современных форматах.

Не оставлены без внимания и плохо видящие зрители. Для них действует система тифлокомментирования - лаконичного описания предметов, пространства или действия, которые непонятны незрячему или слабовидящему без специальных словесных пояснений.

Губернатор Игорь Руденя считает открытие досуговых учреждений на селе одним из важных условий комплексного развития территории Тверской области.