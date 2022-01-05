Коронавирусом в Тверской области заболели 190 человек

Носите маски, так как коронавирус ещё не отступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые данные по коронавирусной инфекции, по данным на 5 января 2022 года, обнародовал оперативный штаб.

За минувшие сутки в Тверской области выявлено 190 заболевших коронавирусом. 63 заражённых — жители Твери.

Умер один человек. Общая цифра потерь в регионе от коронавируса достигла 2382 человек.

За сутки выздоровело 163 человека.

Таким образом, на карантине — в больнице или дома, находятся 7813 инфицированных. Это на 26 человек больше, чем сутками ранее.

По уровню заболевания мы вышли на показатели 2 февраля 2021 года или 20 ноября 2020 года.