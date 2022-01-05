В Твери пропала женщина в красной куртке

Именно эту женщину разыскивают волонтёры. Фото: Тверской ВПСО "Сова".

36-летняя жительница Твери вышла из дома и пропала. Случилось это 3 января. Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» начал поиски женщины и распространил ориентировку.

Ей 36 лет, черноволосая, небольшого роста — 160 сантиметров. Одета в красную куртку с капюшоном, светлые джинсы, чёрные ботинки.

При себе были ключи от дома и мобильный телефон.

Если что-то знаете о её местонахождении, звоните 112 или 8(915)721-45-15