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Происшествия5 января 2022 5:05

В Твери пропала женщина в красной куртке

Она просто вышла из дома
Олег ХАДАЕВ
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Именно эту женщину разыскивают волонтёры. Фото: Тверской ВПСО "Сова".

Именно эту женщину разыскивают волонтёры. Фото: Тверской ВПСО "Сова".

36-летняя жительница Твери вышла из дома и пропала. Случилось это 3 января. Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» начал поиски женщины и распространил ориентировку.

Ей 36 лет, черноволосая, небольшого роста — 160 сантиметров. Одета в красную куртку с капюшоном, светлые джинсы, чёрные ботинки.

При себе были ключи от дома и мобильный телефон.

Если что-то знаете о её местонахождении, звоните 112 или 8(915)721-45-15

Ориентировка.

Ориентировка.