Под Новый год в глухой деревне в Тверской области мужчина убил односельчанина топором

31 декабря в Тверской области мужчина убил знакомого обухом топора. Фото: скрин с видео СУ СК по Тверской области

Вечером 31 декабря 2021 43-летний подвыпивший житель деревни Григорово Краснохолмского района убил односельчанина обухом топора. Подробности убийства сообщили в СУ СК по Тверской области.

По версии следствия, к своей жертве злоумышленник пришёл домой и принёс с собой топор. Убивать шёл из личной неприязни.

- Он нанёс хозяину жилища, к которому испытывал личную неприязнь, несколько ударов обухом топора в область головы. После произошедшего злоумышленник покинул место преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, его тело было обнаружено родственниками на месте совершения преступления спустя несколько дней, - сообщили в региональном СУ СК.

Однако, остаться безнаказанным не удалось. Убийство было раскрыто силовиками по горячим следам. Подозреваемый в убийстве задержан, допрошен.

- С участием следователей и криминалистов следственного управления Следственного комитета осуществлен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, назначен комплекс экспертиз, осмотрены вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, проведена проверка показаний на месте, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В этом доме произошло убийство. Фото: скрин с видео СУ СК по Тверской области