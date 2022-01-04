Очень понравилось всё: официальный представитель МИД России Мария Захарова провела в Твери день новогодних каникул

Развалившийся Речной, на который ей советовали обратить внимание пользователи соцсетей, Мария Захарова все же сфотографировала. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

3 января официальный представитель МИД России Мария Захарова побывала в Твери с неофициальным визитом. Об увиденном в областной столице она рассказала на своей страничке в соцсети. Пост снабжен большим количеством фото.

О своём намерении посетить Тверь в новогодние каникулы с семьей Захарова заявила в разговоре с журналистами еще накануне праздников и вот своё намерение исполнила. Судя по фото, официальный представитель МИД провела в Твери весь день - бродила по пустынному историческому центру, осмотрела экспозиции в императорском путевом дворце и музее Тверского быта.

«И вот я в Твери. Очередной центр нашей истории, культуры, традиций. Была здесь в 90-е. Не буду вспоминать в деталях свои тогдашние впечатления. Скажу одно - сегодня сердце поёт от восстановленной, а где-то воссозданной заново красоты. Очень понравилось всё», - написала Захарова в соцсети.

Далее она отметила, что в музее Тверского быта было познавательно, интерактивно, современно. А Тверской императорский дворец и не узнать вовсе после реставрации.

«Мне рассказывали друзья, что после реставрации дворец не узнать. Так и произошло - не узнала. Только ходила и ахала», - Мария Захарова провела в путевом два часа и обещала ещё вернуться, чтобы продолжить осмотр экспозиции.

Уже вечером она, судя по сообщению на личной странице, побывала в Оршином монастыре и даже сфотографировала там местного черно-белого кота вальяжно спящего на скамейке.

«Тверь. Вознесенский Оршин женский монастырь. Тихий подвиг подвижничества. Восстановлен из руин, став точкой опоры для тех, кого мы походя называем «неблагополучными». Здесь они получили благо, которого были лишены», - прокомментировала помещение Захарова.

Пользователи соцсетей красивые фото из Твери оценили тысячами лайков и комментариями, как восторженными - многим тоже нравится Тверь, так и негативными - предлагающими взглянуть на развалившийся Речной и отсутствие троллейбусов.

Нужно отметить, что Мария Захарова, несмотря на загруженность на службе в МИДе, человек в соцсетях активный и ведёт их сама. Ее посты ироничны и искренни, независимо от того, касаются ли они непростой внешнеполитической обстановки и встреч на высшем уровне или съеденного за новогодним столом оливье.

Кот и Оршин монастырь. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167