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Происшествия4 января 2022 10:03

С начала новогодних каникул на дорогах Тверской области погибли шесть человек

Госавтоинспекция опубликовала статистику ДТП с погибшими и пострадавшими
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области в ДТП на трассе М9 погибло два человека. Фото: ГИБДД по Тверской области

В Тверской области в ДТП на трассе М9 погибло два человека. Фото: ГИБДД по Тверской области

С 30 декабря по 3 января 2022 года в Тверской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли шесть человек, 18 – получили травмы. Статистику аварий первых дней новогодних каникул опубликовала Госавтоинспекция по Тверской области.

Одна из самых резонансных аварий с двумя погибшими произошла за час до Нового года на 417-м километре трассы М-9 в Торопецком районе.

Водитель LADA Vesta ехал по направлению Великих Лук со стороны Москвы. Вылетел на встречку и врезался в фуру DAF. Пассажир и водитель легковушки погибли на месте.