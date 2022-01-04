Сенатор Савфеда выразила восхищение спортивными успехами лыжницы из Твери Натальи Непряевой

Наталья Непряева завоевала второе "золото" на "Тур де Ски", восторженный отклик по этому поводу написала сенатор Совфеда Людмила Скаковская.Фото: VK/Федерация лыжных гонок России/скриншот видео; ТвГУ

Сенатор Совета Федерации, экс-ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская внимательно следит за успехами тверской лыжницы Натальи Непряевой на «Тур де Ски».

3 января россиянка стала первой в масс-старте классическим стилем. Дистанцию в 10 км Непряева преодолела за 29 минут 51,3 секунды.

По этому поводу Людмила Скаковская разместила пост на своей странице в соцсети:

«Невероятная гордость за Наталью Непряеву переполняет сейчас всех россиян, всех тверичан, всех студентов и преподавателей Тверского государственного университета, где Наталья учится в аспирантуре. Какая воля к победе, какое уверенное лидерство, какая сила! Совсем недавно, в мае 2021 года, на встрече со студентами ТвГУ Наталья рассказывала, как начинает подготовку к соревнованиям, и вот, такие великолепные результаты! Всей душою болею, желаю победы завтра и всегда!»

Напомним, что это второе "золото" Натальи Непряевой на "Тур де Ски". 1 января наша землячка выиграла спринтерскую гонку классическим стилем.

Сегодня, 4 января, в 13.10 Наталья Непряева бежит финальную гонку «Тур де Ски». Желаем спортсменке удачи!