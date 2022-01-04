Рождественская ярмарка продолжает работу на Трехсвятской в Твери

Рождественская ярмарка работает в Твери до 9 января. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В центре Твери продолжается Рождественская ярмарка. На Трехсвятской в стилизованных торговых домиках ежедневно с 11.00 до 20.00 жители и гости города могут купить сувениры, разнообразные угощения и горячие напитки. Помимо этого здесь каждый день проходят различные развлекательные мероприятия.

4 января в 13.00 здесь пройдёт мастер-класс «Рисунок по дереву», а в 14.00 всех желающих приглашают на мастер-класс здоровой выпечки.

Анонсы развлекательных мероприятий можно посмотреть в официальной группе Рождественской ярмарки в соцсетях.

Работает ярмарка до 9 января включительно.