Гидрометцентр объявил в Тверской области желтый уровень опасности из-за гололеда, ветра и метели

В Тверской области ожидается ухудшение погоды.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
4 января в Тверской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Ухудшение погоды в Центральной России будет в течение двух предстоящих суток. Ожидается сильный ветер, метель, на дорогах гололедица.
Особенно, по прогнозам синоптиков, непогода затронет юго-западные районы области. Здесь 5 января ожидается снегопад.
Что до температуры, то она продолжит держаться у отметки -10 градусов.