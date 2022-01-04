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Общество4 января 2022 7:40

Гидрометцентр объявил в Тверской области желтый уровень опасности из-за гололеда, ветра и метели

Ухудшение погоды ожидается в течение двух предстоящих суток
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области ожидается ухудшение погоды.

В Тверской области ожидается ухудшение погоды.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

4 января в Тверской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ухудшение погоды в Центральной России будет в течение двух предстоящих суток. Ожидается сильный ветер, метель, на дорогах гололедица.

Особенно, по прогнозам синоптиков, непогода затронет юго-западные районы области. Здесь 5 января ожидается снегопад.

Что до температуры, то она продолжит держаться у отметки -10 градусов.