Ретропоезд «Селигер» в Тверской области сокращает количество рейсов

Ретропоезд «Селигер» будет ходить только по субботам. Фото: Ирина ТАРАСОВА

С середины января из-за временных ограничений в движении поездов на участке Бологое – Великие Луки ретропоезд «Селигер» сокращает количество рейсов в Тверской области. Поезд будет ходить только по субботам с 14 января по 4 марта. Рейсы по воскресеньям возобновятся с 6 марта. Об этом сообщается на официальной странице Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

На участке будет вестись замена железнодорожного пути.

Расписание ретропоезда по субботам не изменится – отправление со ст. Бологое назначено на 9:15, прибытие в Осташков – на 12:49. Обратный рейс отправится из Осташкова в 15:07 и прибудет в Бологое в 18:21.

Напомним, ретропоезд «Селигер» курсирует по маршруту Бологое — Осташков с осени 2018-го года. Этот маршрут стал первым одновременно и туристическим, и регулярным маршрутом на паровой тяге. Во главе состава движется паровоз. Проводники, машинисты и начальник поезда одеты в железнодорожную форму середины 19-го века. На станции Куженкино для пассажиров проводят экскурсию.