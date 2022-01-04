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Общество4 января 2022 1:17

О погоде в Твери после новогодних январских каникул рассказали синоптики

Какая погода ожидает жителей Твери после новогодних праздников
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Составлен прогноз погоды в Твери на январь-2022.

Составлен прогноз погоды в Твери на январь-2022.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Какая погода ожидает жителей Твери после новогодних январских праздников. Об этом рассказал научный руководитель ФГБУ «Гидрометцентр России» Роман Вильфанд.

Он отметил, что зима 2022 года будет «волнообразной» - то оттепели, то заморозки.

Ближе к середине января снегопады прекратятся, максимальная температура будет колебаться около 0 до -5 градусов. После 20-го января пройдут небольшие осадки, вероятен переход через ноль - оттепель, на дорогах местами гололедица.

К концу месяца дневные температуры понизятся до -3…-8 градусов, существенных осадков не ожидается. Завершится январь оттепелью со снегом – днем +2…-3 градусов. На дорогах гололедица.