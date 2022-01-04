Жителей и гостей Твери приглашают на выставку «Умное искусство» в картинную галерею

Картинная галерея Твери приглашает на выставки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Жителей и гостей Твери приглашают на выставку «Умное искусство» в областную картинную галерею, расположенную в императорском дворце. Об этом сообщает пресс-служба галереи. В экспозиции представлены произведения художественного стекла и хрусталя второй половины ХХ века из собрания Тверской областной картинной галереи.

- Небольшая по составу выставка дает широкое представление о богатых художественно-образных возможностях стекла и посвящена художникам, без которых был бы невозможен высокий авторитет российского декоративно-прикладного искусства второй половины ХХ века. В частности, в экспозиции широко представлены произведения художников Вышневолоцкого стекольного завода «Красный Май», - сообщают организаторы.

Также в императорском дворце сейчас проходит выставка «Во вкусе русской старины…». Здесь представлены фаянс, живопись и графика из собрания Тверской областной картинной галереи.

В экспозиции представлены образцы из деревянной резьбы, вышивки, кружева, которые украшают произведения из фаянса.

Можно посмотреть здесь и образцы знаменитой на всю Россию «кузнецовской скульптуры» - небольшие статуэтки, украшавшие дореволюционные интерьеры.

Тверская областная картинная галерея расположена по адресу г. Тверь, ул. Советская, д.3. Телефон: (4822) 34-31-56, 34-62-43.