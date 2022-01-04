На ремонт моста на участке трассы «Золотое кольцо» в Тверской области потратят 340 миллионов рублей

В Тверской области отремонтируют мост через реку Жабня. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В текущем году более 340 млн рублей будет потрачено на ремонт моста через реку Жабня на участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Тверской области. Ремонт пройдет на 109 км этой автомобильной дороги. Деньги выделяет федеральный бюджет. Сейчас идёт поиск подрядчика. Аукционная документация размещена на портале госзакупок.

Планируется провести полный капитальный ремонт моста, в том числе с разборкой части конструкций. Завершить работы подрядчик должен до 30 сентября 2023 года. В работы входят: ремонт опор, мостового пролёта, дорожного полотна на мосту, ливневой канализации и судоходной сигнализации, лестничных сходов и др.

Подрядчик должен будет организовать временную систему дорожного движения на время работ. Возможно ограничение движение автотранспорта на этом участке трассы на время ремонта.