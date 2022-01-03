Семьям, пострадавшим при пожаре в Тверской области, оказывают помощь

Четыре семьи остались без крова в Тверской области Фото: vk.com/kuvshavel/Равиль Мухамедзянов
3 января в Кувшинове произошел пожар в многоквартирном доме, в котором проживали четыре семьи. Люди остались без крова, в том числе шестеро детей, две из пострадавших семей - многодетные.
- Сейчас им оказывается необходимая помощь социальными службами региона, - сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
Две семьи разместились у родственников, еще у одной в собственности имеется другое жилье, куда они смогли уехать.
Четвертой семье местная администрация предоставила временное жилье. Все семьи получили вещи первой необходимости и продуктовую помощь.
Одной из семей помогают с восстановлением документов, утраченных во время пожара.