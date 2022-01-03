В Тверской области из-за ремонта путей изменится расписание пригородных поездов

На участке Торопец – Великие Луки будут менять железнодорожные пути Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской и Псковской областях, на участке Торопец - Великие Луки с 14 января по 4 марта будет прекращено движение поездов. Вынужденная мера будет действовать на время ремонтных работ по замене железнодорожного пути. - Маршруты пригородных поездов Бологое – Великие Луки и Великие Луки – Бологое будут сокращены до станции Торопец. На участке Торопец – Великие Луки вместо поездов будут ходить компенсационные автобусы, - сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Расписание движения по дням недели:

Понедельник, Среда (без изменений):

№ 6691 Бологое (отпр. 9:40) – Осташков (приб. 12:28);

№ 6692 Осташков (отпр. 14:20) – Бологое (приб. 17:05).

Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье:

№ 6691 Бологое (отпр. 8:00) – Осташков (10:44) – Торопец (приб. 13:57); далее пересадка на автобус Торопец (отпр. 14:30) – Великие Луки (приб. 16:00).

№ 6692 Великие Луки (автобус отпр. 12:30) – Торопец (автобус приб. 14:00); далее пересадка на поезд Торопец (отпр. 14:42) – Осташков (17:54) – Бологое (приб. 20:40).

Следите за изменениями в расписании и планируйте поездки заранее.