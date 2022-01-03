Уроженка Твери Наталья Непряева завоевала второе "золото" на "Тур де Ски"

Наталья Непряева завоевала второе "золото" на "Тур де Ски" Фото: VK/Федерация лыжных гонок России/скриншот видео

Лыжница из Твери Наталья Непряева продолжает радовать болельщиков победами на "Тур де Ски". 3 января россиянка стала первой в масс-старте классическим стилем. Дистанцию в 10 км Непряева преодолела за 29 минут 51,3 секунды.

Соревнования проходили в итальянском в Валь-ди-Фьемме. Второе место - у норвежки Хейди Венг, "бронза" - у финки Кристы Пярмякоски.

Напомним, что это второе "золото" Натальи Непряевой на "Тур де Ски". 1 января наша землячка выиграла спринтерскую гонку классическим стилем.