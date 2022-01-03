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Происшествия3 января 2022 12:47

Один человек погиб и пятеро пострадали в серьезном ДТП в Тверской области

Авария произошла в Рамешковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Смертельное ДТП в Рамешковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Смертельное ДТП в Рамешковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло 3 января на автодороге Тверь-Бежецк, в Рамешковском районе Тверской области.

57-летний водитель на автомобиле "Киа Спортейдж" при повороте налево не уступил дорогу встречной "Киа Сид" под управлением 27-летнего водителя.

В ДТП погибла 26-летняя пассажирка "Киа Сид". Также в аварии пострадали оба водителя и три пассажира "Киа Спортейдж". Двое находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в больницу. Обстоятельства уточняются.

В ДТП один человек погиб и пятеро пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП один человек погиб и пятеро пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской области