Один человек погиб и пятеро пострадали в серьезном ДТП в Тверской области

Смертельное ДТП в Рамешковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло 3 января на автодороге Тверь-Бежецк, в Рамешковском районе Тверской области.

57-летний водитель на автомобиле "Киа Спортейдж" при повороте налево не уступил дорогу встречной "Киа Сид" под управлением 27-летнего водителя.

В ДТП погибла 26-летняя пассажирка "Киа Сид". Также в аварии пострадали оба водителя и три пассажира "Киа Спортейдж". Двое находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в больницу. Обстоятельства уточняются.