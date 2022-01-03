В 2021 году в Тверской области умирали ветераны, учителя, врачи, архитекторы и другие выдающиеся личности

В 2021 году в Тверской области ушли из жизни более 20 известных людей Фото: Евгений КУЦ

В 2021 году в Тверской области ушли из жизни многие известные личности Твери и области: ветераны, врачи, артисты, архитекторы, учителя, журналисты и многие другие. Поименный список известных личностей составил региональный портал ТИА.

1 января погибли в ДТП поисковик отряда "Сова" Нина Мурзанова и её сын Павел.

2 января ушел из жизни артист и ведущий, саксофонист Родион Чехов.

7 января не стало заведующего отделением гнойной хирургии ДОКБ в Твери Сергея Сергеечева.

8 января скончался Заслуженный врач РФ, почётный гражданин Вышневолоцкого района, депутат Законодательного Собрания Тверской области трёх созывов Евгений Корниевский.

9 января ушёл из жизни народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, Почетный гражданин Тверской области Валентин Сидоров.

21 февраля скончалась почетный профессор Тверского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, основатель регенерационной медицины Галина Хомулло.

28 февраля умерла Заслуженный работник здравоохранения РФ Тамара Лашкевич.

30 марта ушёл из жизни доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Чернин.

2 апреля скончался доктор филологических наук и профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Тверского государственного университета Юрий Варзонин.

3 апреля не стало кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка, почётного работника Тверского государственного университета Розы Туркиной.

5 апреля умер музыкант и аранжировщик Валерий Гареев.

20 апреля простились с телеведущей и журналисткой Ольгой Зеленовой.

2 июня умерла главный режиссёр Тверского театра драмы Вера Ефремова.

7 июня погиб в ДТП настоятель Никольской церкви в Твери, многодетный отец, протоиерей Сергий Дроба.

8 июля перевернулся на лодке во время рыбалки и утонул Заслуженный эколог РФ, доктор биологических наук, основатель Центра спасения межвежат-сирот в Тверской области, "медвежий папа" Валентин Пажетнов.

20 июля скончался журналист Алексей Бабич.

3 августа умерла Заслуженный врач РФ и почётный гражданин Твери Римма Виноградова.

10 августа ушёл из жизни последний ветеран - полный кавалер Ордена Славы в Тверской области Иван Рулев.

26 сентября умер один из авторов антитабачного закона Алексей Шабашов.

23 октября скончался архитектор-реставратор, автор храма Михаила Тверского на острове памяти и проекта реставрации старого Николаевского вокзала в Твери Валерий Курочкин.

2 ноября ушла из жизни архитектор Ольга Палиева.

5 ноября умерла кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней, заместитель начальника учебно-методического управления Тверского государственного медицинского университета Анна Седова.

14 ноября умер преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института, член Русского географического общества Игорь Корпусов.