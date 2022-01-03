Новогодние спектакли и программы проходят в учреждениях культуры Твери 3 января

Учреждения культуры приглашают на новогодние программы Фото: ПТО

3 января в учреждениях культуры Тверской области проходят концерты, спектакли, представления для детей и взрослых.

В Театре юного зрителя в 11:00 и 13:00 покажут спектакль «Однажды в деревне Дедов Морозов» о волшебниках из разных уголков мира, которые живут в одной необычной северной деревушке и готовятся к празднику.

В 19:00 ТЮЗ приглашает желающих на экскурсию по закулисью.

В 11:00 Тверской драмтеатр покажет детский спектакль «Золушка». Перед показом с Новым годом зрителей поздравит Дед Мороз.

В 18:00 начнется спектакль-комедия «№13».

В театре кукол в 11:00, 13:30 и 16:00 пройдет показ новогоднего представления «Новый год в Тридевятом царстве». Зрителей ждут известные персонажи русских народных сказок, Дед Мороз и Снегурочка.

В филармонии в 11:00 и 14:00 покажут музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» по мотивам произведения Самуила Маршака.

Музыкальный проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 9» начнется в 17:00.

ДК «Пролетарка» 3 января приглашает зрителей на представление «Новогодний круиз» в 11:00. А Дом народного творчества - на новогоднее представление «Новогодние сюрпризы» в 11:00 и 14:00 . Детей ждёт квест, народные игры и хороводы.