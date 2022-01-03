Диспетчерские службы Твери продолжают работу в круглосуточном режиме

В Твери дежурят аварийные бригады и диспетчерские службы Фото: ПТО

В Твери с 31 декабря по 9 января на предприятиях коммунальной сферы круглосуточно дежурят ремонтные бригады и представители руководящего состава. Работают диспетчерские службы.

По всем вопросам, связанным с перебоями в подаче коммунальных услуг звонки принимает объединённая диспетчерская служба департамента ЖКХ администрации города по телефону: (4822) 34-87-07.

В круглосуточном режиме ресурсоснабжающие предприятия города:

МУП "Тверьгорэлектро" – 8-800-450-02-77;

ООО "Тверская генерация" – (4822) 78-00-00;

ООО "Тверь Водоканал" – (4822) 48-11-00, 62-01-02;

ПАО "МРСК Центра" – 8 (800) 505-01-15.

Единая дежурно-диспетчерская служба управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города: (4822) 44-12-44.