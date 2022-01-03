В Тверской области продолжается тотальный "Контроль трезвости" водителей

В Тверской области проходит "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в период праздничных выходных проводится тотальный "Контроль трезвости" водителей.

С 31 декабря 2021 года по 2 января 2022 года на дорогах Тверской области выявлено 14 водителей с признаками опьянения. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает участников движения своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону полиции 02, 102 или 112.