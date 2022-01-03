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Общество3 января 2022 6:09

Мастер-классы и дегустации пройдут на Рождественской ярмарке в Твери 3 января

Жителей и гостей города приглашают на праздник
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Твери приглашают на Рождественскую ярмарку Фото: администрация Твери

Жителей Твери приглашают на Рождественскую ярмарку Фото: администрация Твери

В Твери на улице Трехсвятской продолжает работу Рождественская ярмарка. В выходные жителей и гостей города ждут развлекательные мероприятия.

3 января в 13:00 начнется мастер-класс и дегустация, 4 января в 13:00 - мастер-класс "Резьба по дереву", в 14:00 - дегустация здоровой выпечки.

В павильонах продолжается продажа сувениров, игрушек, горячих напитков. Работает фотозона, установлены арт-объекты.

Ярмарка работает ежедневно до 9 января 2022 года с 11:00 до 20:00.