В Твери обезвредили мины, гранаты и артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны

В посёлке Элеватор были обезврежены 5 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной Фото: Артем КИЛЬКИН

2 января 2022 года группой специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области в посёлке Элеватор были обезврежены 5 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили местные жители и сообщили спасателям об опасной находке.

Были обезврежены:

- одна миномётная мина (81 мм);

- один артиллерийский снаряд (37 мм);

- одна ручная граната РГД - 33;

- и два взрывателя.

В региональном главке МЧС напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета тотчас отойдите на безопасное расстояние и предупредите окружающих о возможной опасности. После чего сообщите о находке в МЧС (101, 112) или полицию (102). До приезда специалистов к подозрительному предмету нельзя подходить, равно как и предпринимать каких-либо действий по его обезвреживанию.