В Твери обезвредили мины, гранаты и артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны

В посёлке Элеватор были обезврежены 5 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной
Фото: Артем КИЛЬКИН
2 января 2022 года группой специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области в посёлке Элеватор были обезврежены 5 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили местные жители и сообщили спасателям об опасной находке.
Были обезврежены:
- одна миномётная мина (81 мм);
- один артиллерийский снаряд (37 мм);
- одна ручная граната РГД - 33;
- и два взрывателя.
В региональном главке МЧС напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета тотчас отойдите на безопасное расстояние и предупредите окружающих о возможной опасности. После чего сообщите о находке в МЧС (101, 112) или полицию (102). До приезда специалистов к подозрительному предмету нельзя подходить, равно как и предпринимать каких-либо действий по его обезвреживанию.