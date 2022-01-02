В Тверской области разыскивают 17-летнюю девушку, пропавшую ещё до Нового года

Пропала Дана Билявская из Вышнего Волочка. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В Тверской области разыскивают 17-летнюю жительницу Вышнего Волочка Дану Билявскую. Она ушла из дома 30 декабря 2021 года и с тех пор родные ничего о ней не знают.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления СКР проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девушки.

Всех, кому хоть что-то известно о местонахождении Даны Билявской, просят сообщить об этом в следственное управление СКР по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.