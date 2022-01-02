В новогодние каникулы жители Твери могут покататься на лыжах и тюбингах в Чуприяновке

На базе оборудована снежная трасса и горки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Покататься на лыжах на территории лыжной базы спортивной школы Олимпийского резерва «Тверь» в Чуприяновке в новогодние каникулы могут все желающие. Об этом сообщила городская администрация. Лыжная база находится по адресу: Калининский район, ст. Чуприяновка, ул. Лесная, д. 1-а.

На базе оборудована снежная трасса и горки. Там можно взять на прокат тюбинг, ледянку или лыжи. Лыжная база работает до конца каникул ежедневно с 09:00 до 21:00.