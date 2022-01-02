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Общество2 января 2022 16:37

В новогодние каникулы жители Твери могут покататься на лыжах и тюбингах в Чуприяновке

В праздничные дни в Чуприяновке под Тверью работает лыжная база
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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На базе оборудована снежная трасса и горки.

На базе оборудована снежная трасса и горки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Покататься на лыжах на территории лыжной базы спортивной школы Олимпийского резерва «Тверь» в Чуприяновке в новогодние каникулы могут все желающие. Об этом сообщила городская администрация. Лыжная база находится по адресу: Калининский район, ст. Чуприяновка, ул. Лесная, д. 1-а.

На базе оборудована снежная трасса и горки. Там можно взять на прокат тюбинг, ледянку или лыжи. Лыжная база работает до конца каникул ежедневно с 09:00 до 21:00.